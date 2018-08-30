Москва, 30 августа, 2018, 03:39 — ИА Регнум. Второй Северомуйский тоннель планирует построить ОАО РЖД, пишет 30 августа газета «Коммерсантъ».

Железнодорожный тоннель

Технико-экономическое обоснование проекта РЖД начнет формировать в ближайшее время. К 20 декабря оно уже должно быть готово. Начало строительных работ запланировано не раньше чем в 2025 году.

В результате пропускная способность этого участка БАМа должна вырасти до 100 млн тонн в год.

Уточняется, что такое решение было принято 13 августа на совещании у российских вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака. Обеспечить разработку ТЭО должны Минтранс РФ, Минэкономики РФ, РЖД и Совет потребителей монополии.

Напомним, Северомуйский тоннель находится в Бурятии на БАМе. Это самый протяженный железнодорожным тоннель в стране (15,343 км).

До его открытия поезда ходили по обходной ветке через перевал по седловине Северо-Муйского хребта. По нему могли ходить только грузовые составы длиной в несколько вагонов, а движение пассажирских поездов было запрещено.