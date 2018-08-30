Киев, 30 августа, 2018, 03:05 — ИА Регнум. Экс-советник и замглавы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов назначен главой украинского телеканала NewsOne, заявил Портнов в своем Facebook.

Цитата из к/ф «Видеодром». Реж. Дэвид Кроненберг. 1982. Канада Перед телевизором

По его словам, руководителем телеканала его назначил владелец компании Владимир Мураев на три года.

«По условиям договора, мне на коммерческих условиях передано право осуществлять всю деятельность по управлению телеканалом», — заявил он

Также Портнов отметил, что подписал договор с Мураевым 27 августа в Вене (Австрия). Согласно договору, в течение трех лет владелец не имеет права вмешиваться в деятельность руководителя телеканала или же прекратить договор в одностороннем порядке.

Портнов пообещал, что будет защищать сотрудников телеканала от давления правоохранительных органов и администрации президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины сделал предупреждение телеканалу NewsOne за передачу, освещавшую деятельность ВКС России в Сирии. Украинский нацсовет увидел в этом пропаганду вооруженных сил «государства-агрессора».