Нью-Йорк, США, 30 августа, 2018, 03:01 — ИА Регнум. Россия выступила против предложения США ввести санкции против двух судоходных компаний из Приморского края за поставки топлива в Северную Корею, сообщает AFP.

Gilad Rom Флаг КНДР

По словам агентства, США предлагали ввести санкции против Приморской морской логистической компании и Судоходной компании «Гудзон», которые расположены во Владивостоке, а также ограничения в отношении шести судов, принадлежащих этим компаниям.

По данным американского минфина, эти компании поставляли топливо в КНДР. Также агентство сообщает, что Китай также выступил против этих санкций.

Ранее, 21 августа, власти США внесли в список санкций по КНДР двух граждан России, шесть российских судов и два предприятия. Отмечается, что санкции были введены за торговлю с Северной Кореей и найм северокорейских рабочих.