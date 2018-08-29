Киев, 30 августа, 2018, 02:38 — ИА Регнум. Дочери президента Украины Петра Порошенко не значатся в списках поступивших в украинские вузы, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Единую государственную электронную базу данных по вопросам образования Украины.

President.gov.ua Пётр Порошенко с женой и дочерьми

По данным портала, 18-летние Александра и Евгения, дочери украинского президента, в 2018 году окончили британский Concord College и вернулись на Украину. При этом в списках зачисленных в украинские вузы они не значатся. Издание предполагает, что дочери Порошенко будут получать высшее образование за границей.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа украинский политик, депутат Днепропетровского облсовета Андрей Смирнов заявил, что следственные органы США могут начать расследование в отношении президента Украины Петра Порошенко, который якобы подозревается в расхищении средств, выделенных американским правительством и МВФ.