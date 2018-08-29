Вашингтон, 30 августа, 2018, 01:50 — ИА Регнум. Госдепартамент США не может подтвердить наличие встреч американской делегации со сторонниками правительства Башара Асада в Сирии, заявила официальный представитель госдепа Хизер Науэрт на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Военный конфликт в Сирии

«Это не отражает реальность ни в коей мере… Вот и всё, что я могу сказать по этому поводу», — заявила она.

Науэрт также подчеркнула, что ей ничего не известно о подобных встречах. По ее словам, правительство США не работает по вопросу контактов с представителями правительства Сирии.

Ранее в ливийской газете Al-Akhbar появился некий отчет о переговорах делегации из Соединенных Штатов с официальными лицами в Сирии. По информации издания, встреча якобы состоялась недалеко от международного аэропорта Дамаска в июне. На встрече обсуждалась тема вывода американских войск из Сирии.