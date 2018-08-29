Москва, 30 августа, 2018, 01:35 — ИА Регнум. Россия и США поддерживают контакты по ситуации в сирийской провинции Идлиб, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции, сообщает пресс-служба министерства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США и террористы

«Что касается наших контактов с американцами по этому вопросу, то они ведутся. Эту тему затрагивал госсекретарь США Майк Помпео, когда он звонил мне по телефону несколько дней назад», — заявил он.

По словам Лаврова, ситуацию в Идлибе обсуждали также советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Женеве.

Лавров отметил, что Россия приводит американской стороне всё больше фактов и доказательств о готовящейся провокации с применением химоружия, однако Соединенные Штаты отказываются в это верить.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва совместно с Анкарой проводят консультации по поводу возможной военной операции в сирийской провинции Идлиб.