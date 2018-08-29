Москва, 30 августа, 2018, 01:11 — ИА Регнум. Бывший глава Ozon Дэнни Перекальски теперь работает консультантом ретейлинговой сети «Магнит», сообщила генеральный директор корпорации Ольга Наумова в интервью РБК.

Магнит

Это сделано в рамках реализации идеи владельцев «Магнита» о том, чтобы «повернуться лицом к потребителю».

Уточняется, что Перекальски будет давать консультации по цифровым технологиям и маркетингу, разрабатывать программы лояльности, организует ведение клиентской аналитики.

В результате руководство рассчитывает на «трансформацию маркетинговой политики, продвижение компании через различные digital-каналы».

Отметим, что Роспотребнадзор находит нарушения в работе сети. Так, в середине августа в Свердловской области в магазинах «Магнит» найдены более двухсот нарушений.