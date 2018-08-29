Париж, 30 августа, 2018, 00:46 — ИА Регнум. Париж считает преждевременной отправку миротворцев ООН в Донбасс, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на закрытии ежегодного совещания французских послов.

СВ ДНР Бойцы армии ДНР

По его словам, единственный путь мирного урегулирования в Донбассе — это соблюдение Минских соглашений. Ле Дриан считает, что нет смысла вводить миротворческую миссию ООН, если мир в регионе не наступил.

Также французский министр подчеркнул, что наличие конфликта между ДНР, ЛНР и Украиной в Донбассе «остается линией разлома между Евросоюзом и Россией», о чём свидетельствуют антироссийские санкции ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа канцлер Австрии Себастьян Курц заявил в своем Twitter, что сторонам конфликта в Донбассе необходимо продолжать работу над выполнением Минских соглашений. В тот же день миссия ОБСЕ зафиксировала 70 нарушений «школьного перемирия» в Донбассе.