Буэнос-Айрес, 29 августа, 2018, 23:35 — ИА Регнум. Президент Аргентины Маурисио Макри обратился к МВФ с просьбой о досрочном освобождении средств кредита в $50 млрд для борьбы с кризисом и преодоления «недоверия рынка», 29 августа передает агентство Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Мы договорились с Международным валютным фондом о предоставлении всех необходимых средств, чтобы гарантировать соблюдение финансовой программы в следующем году», — сообщил президент Аргентины в выступлении по национальному телевидению.

Центробанк Аргентины уже выставил на продажу значительную часть валютных резервов — он борется с резким падением курса национальной валюты. Аргентинский песо упал до рекордного минимума в 34,1 за доллар США. В 2018 году аргентинский песо потерял более 45,3% своей стоимости.

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