Ростов-на-Дону, 29 августа, 2018, 23:14 — ИА Регнум. Решение о ликвидации «Южного регионального банка» (ЮРБ) вынесут в Ростове-на-Дону. Центральный банк РФ обратился с иском в региональный Арбитражный суд с требованием о ликвидации кредитной организации, сообщает ИА REGNUM.

Ростовский банк ЮРБ являлся участником системы страхования вкладов, поэтому все его вкладчики имеют право на компенсацию своих средств.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия на осуществление банковских операций была отозвана Центробанком у кредитной организации «Южный региональный банк», занимавшей 485 место в банковской системе РФ, 20 июля 2018 года. В деятельности банка были установлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«В течение года Банк России неоднократно применял в отношении ЮРБ меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение вкладов населения. Руководством и собственниками кредитной организации не были предприняты действенные меры по нормализации ее деятельности», — сказано на сайте регулятора.