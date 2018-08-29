Вашингтон, 29 августа, 2018, 22:56 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему далось наладить «фантастические» взаимоотношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, передаёт 29 августа агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США, КНДР и Китай

Глава Белого дома высказал мнение, что Вашингтону хорошо удаётся налаживать дипломатические связи с Пхеньяном. При этом, по мнению Трампа, проблемы в отношениях США и КНДР отчасти обусловлены торговой войной между Вашингтоном и Пекином.

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе Дональд Трамп попросил госсекретаря США Майка Помпео отменить намеченный визит в Северную Корею, отметив, что не видит «достаточного прогресса в отношении денуклеаризации Корейского полуострова».

Президент США также отметил, что Китай вряд ли поспособствует процессу денуклеаризации, пока остаётся неурегулированным конфликт Вашингтона и Пекина в торговой сфере.

Вместе с тем глава Белого дома написал в своём микроблоге в Twitter, что «с нетерпением ждёт» новой встречи с Ким Чен Ыном в скором времени.