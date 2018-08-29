Тбилиси, 29 августа, 2018, 22:53 — ИА Регнум. Первые лица Грузии на похороны американского сенатора Джона Маккейна не поедут, что объясняют своей занятостью. Как заявил журналистам председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, на следующей неделе начинается осенняя сессия, поэтому у него на эту поездку времени не будет.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«У нас были консультации по этому вопросу. Мы рассмотрели несколько вариантов и остановились на одном. В США направится делегация во главе с первым вице-спикером», — заявил Ираклий Кобахидзе.

По его информации, рассматривались варианты, согласно которым делегацию Грузии должен был возглавить президент или премьер-министр, но глава государства и глава правительства оказались занятыми.

«Президент поехать не может. Причин главы правительства я не знаю, но и он, видимо, занят. Моя причина состоит в том, что со следующей недели начинается осенняя сессия, так что у меня будет очень напряженный рабочий режим», — заявил Кобахидзе.

В итоге решено, что на похороны Маккейна поедут первый вице-спикер парламента Тамар Чугошвили и лидер парламентского меньшинства Давид Бакрадзе.

Такой состав не удовлетворил представителей «Единого национального движения», так как Джон Маккейн активно поддерживал эту партию и ее лидера Михаила Саакашвили в бытность ЕНД у власти в Грузии. Депутаты от от этой партии заявляют, что они хотели бы почтить память американского сенатора, которого считают «настоящим героем».