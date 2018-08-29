Анкара, 29 августа, 2018, 22:52 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что никакая угроза или давление не заставят его страну изменить политику или отступить. Слова Эрдогана приводит сегодня, 29 августа, агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Мы являемся наследниками такой истории, что нас невозможно запугать угрозами. Сейчас мы переживаем период, из которого должны выйти ещё более крепкими хозяевами этой земли, которая вместе со всей своей радостью и болью принадлежит нам на протяжении тысячелетия», — сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эрдоган заявил, что нет никакой разницы между нападением на экономику Турции и нападением на её флаг и веру. Он подчеркнул, что турецкий народ предпочтёт держать удар, а не склонить голову.

Также он заявил, что экономическое давление стран Запада не заставит Турцию изменить политический курс.