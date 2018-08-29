Москва, 29 августа, 2018, 22:26 — ИА Регнум. Банк России 30 августа выпустить в обращение инвестиционные монеты из драгоценных металлов «Георгий Победоносец» с изображением святого, сообщает пресс-служба регулятора.

Пресс-служба Банка России Золотая монета номиналом 50 рублей

Как уточняется, серебряная монета номиналом 3 рубля массой драгоценного металла 31,1 грамма будет выпущена тиражом до 300 тысяч экземпляров, золотая монета номиналом 50 рублей массой 7,78 грамма — до 150 тысяч экземпляров.

Пресс-служба Банка России Серебряная монета номиналом 3 рубля

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение герба Российской Федерации и указан их номинал. На оборотной стороне — рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьём змея.

Монеты выпускаются Центробанком как «инвестиционные». Тем не менее в ЦБ подчёркивают, что новые монеты являются законным средством наличного платежа на территории России и обязательны к приёму по их номиналу при любых видах платежей без ограничений.