Эрдоган и Зариф провели переговоры по Сирии
Анкара, 29 августа, 2018, 22:13 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф провели переговоры в президентском дворце в Анкаре, 29 августа передает агентство Associated Press.
Иван Шилов ИА REGNUM
Сирия
Согласно заявлению турецкой стороны, переговоры касались «двусторонних вопросов и Сирии».
Напомним, на начало сентября запланирована трехсторонняя встреча по Сирии между президентом России Владимиром Путиным, президентом Ирана Хасаном Рухани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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