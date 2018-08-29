Идлиб, Сирия, 29 августа, 2018, 21:37 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился к участникам переговоров в Астане по сирийскому урегулированию с призывом ускорить выработку мирного выхода из ситуации в зоне «Идлиб», сообщил 29 августа официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

U.S. Mission Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

По его словам, генсек ООН опасается возникновения гуманитарной катастрофы в этом районе Сирии, где расположена последняя зона деэскалации конфликта.

Дюжаррик отметил, что гуманитарную катастрофу может вызвать полномасштабная военная операция, и напомнил о неприемлемости использования химического оружия.

Читайте также: Гнойник, подлежащий ликвидации. Сергей Лавров о боевиках в зоне «Идлиб»

«Генеральный секретарь настоятельно призывает правительство Сирии и все стороны проявлять сдержанность и уделять первоочередное внимание защите гражданских лиц», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в зоне «Идлиб» скопилось большое количество боевиков, ежедневно нарушающих режим прекращения огня под прикрытием живого щита из мирных жителей.