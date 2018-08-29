Калуга, 29 августа, 2018, 21:12 — ИА Регнум. На форуме «Рубеж» отметили день рождения «Молодежки ОНФ», которой исполнился год. Сегодня она стала народной командой, к которой присоединились несколько десятков тысяч молодых людей в 85 регионах России. За это время «Молодежка ОНФ» провела несколько десятков всероссийских акций, большая часть из которых — патриотические мероприятия.

Molodezhka.onf.ru Форум «Рубеж»

Более 100 человек — яркие представители команды «Молодежки ОНФ» из всех регионов страны — собрались на форуме «Рубеж», который впервые проходит с 23 по 30 августа в Калужской области. Это активные и энергичные молодые люди со всей России, заинтересованные в развитии своего региона и страны. Главная цель «Рубежа» — формирование команды молодых людей, обладающих необходимыми знаниями, навыками и опытом для решения актуальных проблем своих регионов и всей страны. Для выполнения этой задачи организаторы форума разработали насыщенную образовательную и командообразующую спортивную программу. Так, участники получили знания и практические навыки работы по контролю исполнения 12 направлений нового «майского указа» президента России. В рамках работы в командах участники разработали шесть социально-значимых проектов. Среди проектов, которые разработали участники «Рубежа», лучшим признана «Интерактивная карта водных ресурсов». Она призвана улучшить экологическую обстановку в регионах и сделать водоемы чище. Эксперты Народного фронта доработают эту инициативу и помогут ее реализовать на федеральном уровне.

Программа форума позволила молодым людям пообщаться с известными государственными, общественными и политическими деятелями, журналистами и медиаменеджерами. Гостями форума стали первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, продюсер Лина Арифулина, генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин, заместитель директора дирекции информационных программ телеканала «Россия» Андрей Медведев и многие другие. Выступления были направлены на то, чтобы участники команды «Молодежки ОНФ» сумели раскрыть свой потенциал, обучиться полезным навыкам, которые пригодятся им в общественной деятельности, презентовать проект, информационно сопроводить его в социальных сетях и грамотно оформить заявку на получение гранта, если это необходимо.

Также ребята активно занимались спортом, плечом к плечу выполняли непростые задания. Гребля на каноэ, спортивное ориентирование и многое другое, — все это в комплексе с образовательным блоком было направлено на развитие креативного мышления, лидерских качеств, способностей стратегического управления. Финальным испытанием для команд стало преодоление полосы препятствий, где прохождение каждого элемента возможно лишь в составе команды.

Утром перед участниками выступила уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова.

«Мы с вами наработали огромный багаж интересных идей, проектов. За это короткое время вы мне стали очень дороги. Вместе мы сделаем много всего замечательного, важного. Хочу, чтобы вы верили в то, что делаете. Вас многому научили за время проведения форума: полемике, защищать свои проекты, выстраивать грамотные презентации, правильно говорить. Любите свое дело, и тогда победа точно будет за нами», — отметила Анна Кузнецова.

С участниками команды «Молодежки ОНФ» встретился первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Кириенко поздравил «Молодежку ОНФ» с днем рождения и подчеркнул, что все сделанное командой за это время заслуживает уважения. Из зала прозвучало много вопросов. После встречи Кириенко подчеркнул, что все, кто приехали сюда, за эти дни стали одной сплоченной командой.

«Ребята, каждый по отдельности, очень светлые и позитивные. Но, что очень порадовало, так это понимание, что сейчас я разговариваю уже с командой. Это не сто отдельных личностей, талантливых и замечательных. Они ведут себя как команда, реагируют как команда и явно чувствуют себя командой. Это, наверное, самое главное. Только ради этого уже и стоило проводить такой форум, как «Рубеж», — отметил Сергей Кириенко.

Кроме того, перед участниками форума выступил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков. В ходе встречи он обсудил с ребятами тему роли молодежи в общественных проектах, а также развитие волонтерства в нашей стране.

В завершение форума «Молодёжка ОНФ» отметила свой день рождения. Вечером участники команды собрались вместе, чтобы подвести итоги «Рубежа» и обсудить совместные планы работы на следующий год. Они поздравили друг друга и обменялись подарками. Вместо праздничного торта — фирменное мороженое, которое уже стало доброй традицией. Оно также было угощением на презентации «Молодежки ОНФ» в прошлом году.

«Для нас этот год был настолько насыщенным, что по его истечении не верится, что прошло лишь 12 месяцев с момента нашего рождения, — заявил руководитель Департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич, — Нам действительно за этот период удалось сформировать большую народную крепкую команду молодых людей, которые своим примером заражают все больше и больше новых участников, готовых своими руками, делами и поступками менять жизнь вокруг себя. Мы гордимся каждым, кто идет вместе и рядом с нами. На всех нас лежит огромная ответственность и мы это прекрасно понимаем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, год назад был дан старт работе нового направления Общероссийского народного фронта — «Молодежке ОНФ». Сегодня это народная команда, которая творит перемены и делает добрые дела по всей стране. Молодые люди в 85 субъектах РФ меняют жизнь вокруг себя в лучшую сторону собственными руками, не дожидаясь помощи со стороны.

Задача «Молодежки ОНФ» — стать местом сбора актуальных направлений, современных трендов, социально значимых инициатив.