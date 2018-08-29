Москва, 29 августа, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Первая в мире женщина космонавт Валентина Терешкова выразила соболезнования в связи со смертью космонавта-испытателя Татьяны Кузнецовой, которая вместе с ней готовилась к полёту в космос в 1960-х годах, передаёт 29 августа ТАСС.

Gctc.ru Татьяна Кузнецова

«Она была жизнерадостным человеком, готовым прийти на помощь любому», — сказала Терешкова, добавив, что «потеряла хорошего друга».

Она также рассказала, что Кузнецова была самой молодой в группе женщин-космонавтов, готовившихся к полету в космос. «Действительно трудолюбивый, добрый человек, всегда активно участвовала в жизни ЦПК», — отметила Терешкова.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина сообщили, что Татьяна Кузнецова скончалась 28 августа на 78-м году жизни.