Калуга, 29 августа, 2018, 20:44 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 29 августа, губернатор области Анатолий Артамонов встретился с делегацией немецких компаний автомобильной промышленности федеральной земли Баден-Вюртемберг, прибывшей в регион с целью расширения деловых контактов.

Пресс-служба правительства Калужской области Калужскую область посетили бизнесмены из Германии

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, возглавил делегацию руководитель департамента по странам СНГ Общества по экономическому и научному сотрудничеству Петер Шлоссер, в числе участников — глава департамента по сопровождению бизнес-проектов Российско-Германской Внешнеторговой палаты Ханнес Фарлок.

Приветствуя гостей, глава Калужского региона Анатолий Артамонов отметил, что в последние годы между Калужской областью и немецкими партнерами сложился высокий уровень доверия и взаимопонимания: «Германия лидирует среди других зарубежных стран в объеме иностранных инвестиций в экономику области. Кроме того, налажены связи в гуманитарной и культурной сферах».

Анатолий Артамонов выразил уверенность, что и данный визит будет способствовать расширению взаимовыгодных контактов между сторонами.

«Год от года мы совершенствуем свою экономическую политику по отношению к инвесторам», — подчеркнул калужский губернатор.

Руководитель немецкой делегации Петер Шлоссер положительно оценил действующие примеры сотрудничества ряда компаний земли Баден-Вюртемберг с Калужским регионом, также высказав надежду на дальнейшее развитие отношений. Петер Шлоссер рассказал о состоявшейся в этот же день встрече делегации с представителями калужского бизнеса, институтов развития, в ходе которой была проведена презентация инвестиционного потенциала области и обсуждалась тема возможностей российского рынка для немецких поставщиков автопрома. По его словам, переговоры прошли успешно.

«Такие визиты не должны быть односторонними», — заметил Петер Шлоссер, пригласив калужские компании посетить столицу земли Баден-Вюртемберг Штутгарт. Губернатор Анатолий Артамонов поддержал данное предложение. Делегацию сформирует Калужская торгово-промышленная палата.