Челябинск, 29 августа, 2018, 20:37 — ИА Регнум. В Челябинской области лицам пенсионного возраста сохранят областные льготы. Об этом заявил губернатор Борис Дубровский после обращения Владимира Путина к жителям России.

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По его словам, правительство региона скоро внесёт в законодательство необходимые поправки.

«Регион в состоянии сформировать бюджет таким образом, чтобы обеспечить выплату по данным льготам также в полном объёме», — сказал глава области.

Напомним, Владимир Путин выступил перед гражданами страны днём 29 августа. Поводом для этого стали предстоящие изменения в пенсионной системе России. Глава государства объяснил причины таких изменений и изложил меры, которые помогут смягчить переход на новую систему.