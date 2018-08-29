Москва, 29 августа, 2018, 20:34 — ИА Регнум. Чистая прибыль ПАО «Газпром» за I полугодие 2018 года по международным стандартам финансовой отчётности увеличилась в 1,7 раза и составила 630,8 млрд рублей, сообщает 29 августа пресс-служба компании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рост доходов

Как уточняется, данный показатель на 249,4 млрд рублей превысил чистую прибыль, полученную компанией за аналогичный период 2017 года.

Общая выручка «Газпрома» от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) за полгода увеличилась на 24% и составила 3 трлн 971,5 млрд рублей. Отмечается, что увеличение выручки было вызвано главным образом ростом продаж газа, продуктов нефтегазопереработки, нефти и газового конденсата.

Чистая выручка компании от продаж газа в Европу и другие страны увеличилась на 34% — до 1 трлн 411,3 млрд рублей. «Это объясняется главным образом ростом средних цен, выраженных в рублях, на 25% и увеличением реализованных объёмов газа в натуральном выражении на 8%, или на 9,4 млрд кубометров», — говорится в сообщении.

Чистая выручка «Газпрома» от продаж газа в страны бывшего СССР за полгода увеличилась на 10% — до 167 млрд рублей, выручка от продажи газа в России выросла на 9% — до 508,7 млрд рублей.