Каир, 29 августа, 2018, 20:36 — ИА Регнум. На автодороге Хургада — Каир перевернулся пассажирский автобус с туристами из Казахстана, которые направлялись на экскурсию в Каир, передает 29 августа телеканал «24 Хабар».

marsjo В салоне автобуса

В аварии пострадали 22 человека. Двое отправлены в больницу ближайшего населенного пункта Рас-Гариб. В ближайшее время они будут доставлены в госпиталь в Хургаде.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля в результате крупного ДТП в египетской мухафазе Минья погибли 12 человек. Грузовик, перевозивший цемент, врезался в двухэтажное здание и в автомобиль.