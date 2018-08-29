Киев, 29 августа, 2018, 20:53 — ИА Регнум. Украинские эксперты обсуждают намерение национального банка Украины (НБУ) «простимулировать» банки повысить ставки по депозитам физлиц.

Иван Шилов ИА REGNUM Нацбанк Украины

О таком желании ведомства накануне заявил заместитель главы регулятора Олег Чурий в ходе круглого стола.

«Наша высокая ставка является эффективным инструментарием, заставляющим банки платить больше по депозитам. Мы видим, что у нас есть корреляция между нашей ставкой и ставкой по депозитам юрлиц, которые, как правило, короткие по срокам. В то же время по физлицам мы видим, что сейчас ставки находятся на том же уровне, что и полгода назад. Банки прекратили снижать ставки, когда мы начали цикл повышения учетной ставки», — отметил Чурий.

По словам замглавы Нацбанка, банки до конца года повысят процентные ставки по депозитам физлиц, поскольку «НБУ намерен в этом направлении их подтолкнуть».

Экономист Борис Кушнирук отмечает — желание Нацбанка, чтобы таким образом были увеличены ставки по депозитам, находится за гранью абсурда и некомпетентности.

«Если увеличиваются ставки по депозитам, тогда растут и ставки по кредитам. Кому же тогда эти кредиты банки должны давать? Как перерабатывающие предприятия смогут обслуживать и возвращать эти кредиты? Чем больше ставки по кредитам, тем больше вероятность их невозврата», — констатирует эксперт.

Кушнирук отмечает, что политика дорогих депозитов и кредитов — это следствие откровенной некомпетентности.

«Такая многолетняя политика целенаправленно уничтожает украинскую экономику и ослабляет банковскую систему. Я в шоке», — резюмирует специалист.

ИА REGNUM напоминает, что в июле НБУ повысил учетную ставку на 0,5 процентного пункта — до 17,5%. Это уже четвертое повышение учетной ставки подряд, с 12,5% годовых. Формальной причиной такого шага регулятор назвал «приведение уровня инфляции в целевой диапазон в 2019 году».

Средняя доходность по депозитам (3−12 месяцев) на Украине в настоящий момент в среднем составляет: 12,94% в гривне (+0,3% за последний месяц), 2,84% в долларах (+0,17%), 1,82% (-0,01%) — в евро.