Челябинск, 29 августа, 2018, 20:13 — ИА Регнум. В Челябинской области на правительственном уровне создана система обучения и переобучения граждан предпенсионного возраста. Об этом заявил губернатор Борис Дубровский, комментируя прозвучавшее 29 августа обращение президента России Владимира Путина к гражданам.

Kremlin.ru Борис Дубровский

По его словам, работа над созданием такой системы шла с опережением. При этом было чёткое понимание того, как остро вопрос поиска работы стоит перед представителями старшего поколения.

«Мы создали и продолжаем создавать такие механизмы, как ресурсные центры и многофункциональные центры прикладных квалификаций. Только за последние полтора года их услугами воспользовалось порядка 20 тысяч человек», — сказал Борис Дубровский.

По его словам, в регионе имеется потенциал для того, чтобы увеличить эту цифру и расширить список специальностей для обучения. Также он выразил надежду на то, что работодатели области отнесутся к потребностям пожилых людей со всем пониманием и серьёзностью.

Напомним, Владимир Путин 29 августа выступил перед жителями России. Он обосновал необходимость проведения пенсионного манёвра и озвучил меры для смягчения его последствий.