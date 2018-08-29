Туркестан, Казахстан, 29 августа, 2018, 20:22 — ИА Регнум. Шесть депутатов маслихата (совета) Туркестанской области Казахстана досрочно сложили свои полномочия в связи с личными обращениями об отставке, сообщает 29 августа издание Otyrar.kz.

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Свои полномочия сложили Билисбеков Жумагали, Кайрат Молдасейитов, Килыбек Турлыбек, Арман Берденов, Бахарам Абдукаримов и Рашкуль Оспаналиева. Секретарь маслихата поблагодарил депутатов за проделанную работу.

В ходе заседания депутаты также рассмотрели проект бюджет области на 2018−2020 годы, изменение областных наград в связи с изменением названия области и внесение изменений в состав акимата (администрации) области.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Туркестанской области разработали проект генерального плана социально-экономического развития Туркестанской области до 2024 года. Документ включает 188 мероприятий на $3,6 млрд.