Киев, 29 августа, 2018, 19:57 — ИА Регнум. Кабинет министров Украины выделит Киеву 729,56 млн грн, чтобы погасить разницу в тарифах на тепловую энергию и возобновить снабжение горячей водой в столице Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Соответствующее решение принято на заседании правительства сегодня, 29 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что еще в мае «Нафтогаз Украины» отказал коммунальному предприятию «Киевтеплоэнерго» в заключении договоров на поставки газа, требуя, чтобы оно взяло на себя долговые обязательства предыдущего исполнителя услуг — компании «Киевэнерго». Речь изначально шла о сумме порядка 5 млрд грн, заявляли в газовой компании.

«Мы поможем Киеву и киевлянам выйти из этой сложной ситуации. Мы работали с коллегами по правительству и нашли возможности, чтобы поддержать Киев. Очень важно вовремя подготовиться к отопительному сезону и его начать», — заявил, в частности, премьер-министр Владимир Гройсман.

Мэр Киева Виталий Кличко, в свою очередь, пообещал, что до 15 сентября горячая вода в городе точно появится.

«Этот конфликтный вопрос дошел до того, что вопрос нужно было решать на уровне Кабинета министров. Сейчас это решение на заседании правительства было принято, поэтому, я надеюсь, в ближайшие неделю-две уже будет газоснабжение, а соответственно и горячая вода у киевлян», — заявил он.

А вот эксперты не понимают, как будет оформлена подобная «финансовая помощь» Киеву.

«Это как понимать? Киев получил в долг 729 млн грн из госбюджета? И это при профиците собственно городского бюджета? А с какой радости?» — задается вопросом политолог Юрий Гаврилечко.

«Где решение КМУ? При чем тут премьер? Какие основания для выделения денег? По какой статье? Одни вопросы», — подчеркивает он.

ИА REGNUM напоминает, что в конце июля Киев получил разрешение от Кабинета министров закупить газ на ближайший месяц для обеспечения работы городских ТЭЦ на открытом рынке. 1 августа администрация столицы Украины закупила газ у частных поставщиков для ТЭЦ по цене 10,2 тыс. грн за 1 тыс. кубометров, что значительно выше цены, по которой отпускает топливо» Нафтогаз Украины».

«Киевская власть купила газ для ТЭЦ-5 у частной структуры. Купила дороже коммерческой цены «Нафтогаза» на август. И значительно дороже цены по специальным обязательствам … Не исключаю, что вся эта история была искусственно создана с очень простой целью — покупать газ у частных структур по завышенным ценам», — заявил тогда глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.