Ташкент, 29 августа, 2018, 20:13 — ИА Регнум. Тренер и футболисты сборной Узбекистана записали видеообращение, в котором поблагодарили болельщиков и извинились перед президентом Национального олимпийского комитета Умидом Ахмаджановым. Видео опубликовано 28 августа на канале BBC Uzbek в Youtube.

TwoWings Болельщики Узбекистана

Главный тренер сборной Равшан Хайдаров поблагодарил болельщиков и соотечественников за поддержку, а четыре футболиста молодежной сборной извинились перед Ахмаджановым, который также является первым вице-президентом ассоциации футбола Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа сборная Узбекистана по футболу проиграла в четвертьфинале Азиатских игр команде Южной Корее со счетом 4:3. Основное время матча закончилось ничьей. Однако в дополнительное время южнокорейцы заработали и реализовали пенальти.