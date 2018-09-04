Вашингтон, 19 августа, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Игроки, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), примут участие в Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Об этом 18 августа сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на источники.

Цитата из м/ф «Матч-реванш». реж Борис Дежкин. 1968. СССР Хоккей

Отмечается, что лига уже подписала коллективное соглашение с профсоюзом, которое предусматривает участие хоккеистов в Олимпийских играх в Пекине в 2022 году и Милане в 2026-м.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля 2022 года.

Напомним, игроки НХЛ принимали участие в Играх с 1998 по 2014 годы, а в 2018-м лига отказалась отпускать их на турнир.