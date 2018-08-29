Москва, 29 августа, 2018, 19:39 — ИА Регнум. Роскомнадзором за I полугодие 2018 года было заблокировано 29 интернет-ресурсов по обращениям управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу, передаёт 29 августа агентство «Москва».

Наталья Поконечная Красная Весна Курган. Знак СТОП

Как сообщили в отделе организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних УТ МВД по ЦФО, речь идёт о страницах в социальных сетях «с признаками противоправного содержания»: сообществах зацеперов и руферов, а также группах, пропагандирующих употребление наркотиков.

В МВД также отмечают, что в текущем году значительно сократилось количество выявленных фактов зацеперства, а также число несчастных случаев, связанных с данным увлечением.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в августе в Роскомнадзоре заявили, что эксперты ведомства пришли к заключению, что субкультуры зацепинг и руфинг могут быть отнесены к «скрытой форме суицидального поведения, поскольку такие действия могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолетних».