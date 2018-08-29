Саранск, 29 августа, 2018, 19:38 — ИА Регнум. В новом учебном году образовательные учреждения Мордовии примут 73,5 тыс. школьников, что на 2 тыс. учеников больше, чем в прошлом учебном году. Об этом в рамках встречи с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой заявил глава Мордовии Владимир Волков, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

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На подготовку к новому учебному году из республиканского бюджета выделено свыше 172 млн рублей. 1 сентября откроются две новые школы в Саранске и Рузаевке в совокупности на 1350 мест.

В настоящее время продолжается строительство школ в Зубово-Полянском районе и Краснослободске.

В рамках программ по обеспеченности местами в дошкольных учреждениях в республике ведут работы по строительству четырех детских садов в общей сложности на 550 мест. Также возводится пристрой к детскому саду в селе Большие Березники на 60 мест.

Кроме того, Волков рассказал о необходимости строительства хирургического корпуса Детской республиканской клинической больницы в Саранске, старый корпус был построен еще в 1962 году и не соответствует современным санитарным нормам и правилам, а также затрудняет работу учреждения. Голикова поддержала проект, были даны соответствующие поручения Министерству здравоохранения России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Мордовия по итогам заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников за последние три года вышла на второе место по числу победителей интеллектуальных соревнований на 100 тыс. населения. Показатель 2017 года составил 5,94.

При этом количество победителей и призеров всероссийских олимпиад в Мордовии постоянно растет. В 2015 году на 100 тыс. жителей их было 4,2, в 2016 году — 5,57. Республиканский лицей для одаренных детей уже дважды занял второе место в топ-25 лучших школ России.