Вашингтон, 29 августа, 2018, 19:37 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд прокомментировала ход переговоров по договору НАФТА с представителями США, 29 августа передает агентство Reuters.

Встреча

«Вчера у нас была хорошая встреча. Сегодня у нас была еще одна хорошая встреча», — сообщила Фриланд журналистам по итогам кратких переговоров с торгпредом США Робертом Лайтхайзером.

Глава МИД Канады уклонилась от вопроса о проблемных моментах переговоров, однако отметила, что сторонам предстоит «огромная работа» для достижения соглашения.

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