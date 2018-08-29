Ташкент, 29 августа, 2018, 19:35 — ИА Регнум. В бывшем здании пресс-службы президента Узбекистана открылась библиотека бывшего президента республики Ислама Каримова, сообщили 29 августа на сайте фонда Ислама Каримова.

Fondkarimov.uz Открытие библиотеки имени Ислама Каримова

В фонде отметили, что место для библиотеки выбрано неслучайно, так как в бывшем здании пресс-службы президента располагалась первая резиденция Каримова, в которой он принимал первых международных представителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января в Самарканде открылся мавзолей первому президенту Исламу Каримову. В церемонии открытия принял участие действующий глава государства Шавкат Мирзиёев.