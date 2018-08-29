Кострома, 29 августа, 2018, 19:09 — ИА Регнум. С начала сентября текущего года в Таджикистане будут преподавать 5 учителей из Костромской области, сообщает пресс-служба губернатора. Из них 4 работают в таджикских школах с 2017 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная доска

Вести уроки русского языка, биологии и информатики отправились преподаватели из Костромского политехнического колледжа, Костромского государственного университета, средней школы № 7 города Костромы и Ильинской основной общеобразовательной школы Костромского района.

В пресс-службе отмечают, что костромские учителя работают в президентских школах для одаренных детей в городах Гиссар и Бустон и президентском лицее-интернате для одаренных учащихся в городе Душанбе.

ИА REGNUM напоминает, что в прошлом году Россия отправила в Таджикистан 30 учителей по русскому языку, математике, физике, биологии, химии и информатике из разных регионов — Костромской и Кемеровской областей, Башкирии, Дагестана и Татарстана.

Как сообщалось ранее, командировка длится один учебный год с возможностью продлить договор. Таджикистан взял на себя обязательство обеспечения российских учителей зарплатой, эквивалентной 14 тысячам рублей, жильем и компенсацией расходов на перелет. Российская же сторона заплатит им 60 тысяч рублей и предоставит медицинскую страховку