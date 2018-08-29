Москва, 29 августа, 2018, 19:03 — ИА Регнум. Один из двух вокалистов распавшейся группы Linkin Park Майк Шинода прибыл в Москву с сольными концертами. Когда его спросили о будущем легендарной группы, он честно сказал, что не знает ответа, хотя поклонники ждут продолжения. И Шинода не лукавил. Ведь без Честера Беннингтона, второго вокалиста и главного фронтмена группы, Linkin Park, действительно, невозможен.

Chiragddude Linkin Park

Напомню, что Честер Беннингтон покончил собой 20 июля 2017 года, в день рождения своего кумира Криса Корнелла. Тот сделал аналогичное двумя месяцами ранее. В комнате Беннингтона была найдена полупустая бутылка алкоголя. Никаких предсмертных записок Честер не оставил.

Самоубийство Беннингтона повергло в настоящий шок многомиллионную армию фанатов Linkin Park, являвшейся одной из самых успешных групп XXI века. Теперь поклонники, конечно, хотят продолжения, но понимают, что без Честера Беннигтона его, по сути, быть не может. История Linkin Park закончена.

Надо отметить ещё и вот что: самоубийство Беннингтона, как и Корнелла, вновь привлекли интерес к рок-н-роллу. О нём вдруг заговорили, хотя, конечно, и не столь много, как после культового самоубийства Курта Кобейна в 1994 году. Парадоксальным образом жертвы Беннингтона и Корнелла вдохнули в рок-н-ролл новую жизнь. Но лишь на время.