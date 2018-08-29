Москва, 29 августа, 2018, 19:01 — ИА Регнум. Космонавт-испытатель Татьяна Кузнецова скончалась 28 августа на 78-м году жизни. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

В сообщении отмечается, что руководство ЦПК, лётчики-космонавты СССР и России выражают соболезнования родным и близким Татьяны Кузнецовой.

«Светлая память о ней навсегда останется в сердцах друзей и товарищей по службе», — говорится в сообщении.

Татьяна Кузнецова родилась 14 июля 1941 года в Москве. В 1962 году прошла обследование в ЦВНИАГе в составе первой группы из девяти человек, а в следующем году была зачислена на должность космонавта-испытателя 1-го отряда ЦПК ВВС, где проходила подготовку вместе с Валентиной Терешковой.

В 1965—1966 годах Кузнецова проходила подготовку в качестве второго пилота второго экипажа для полёта на КК «Восход» длительностью 15−20 суток с выходом в открытый космос, однако позднее полёт был отменён по причине закрытия программы «Восход».

С марта 1979 по 1991 год Кузнецова работала на разных должностях в 3-м управлении Центра подготовки космонавтов.