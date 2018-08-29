Москва, 29 августа, 2018, 18:51 — ИА Регнум. Вооруженные силы Ирака начали получать российские боевые машины пехоты БМП-3, сообщает 29 августа агентство Интерфакс-АВН, ссылаясь на неназванный информированный источник.

Vitalykuzmin.net БМП-3

Агентство уточняет, что официальные лица из Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России воздерживаются от комментариев по этому поводу.

Стоит отметить, что Ирак уже получил несколько партий российских основных боевых танков Т-90С и Т-90СК. Всего иракская сторона должна получить 73 боевых машины этого типа.

Справка ИА REGNUM : российская боевая машина пехоты БМП-3 является последней моделью бронетехники этого класса, выпускающейся серийно.

БМП-3 вооружена тремя 7,62-мм пулеметами и двумя пушками: 100-мм пушкой 2А70, являющейся также пусковой установкой для противотанковых управляемых ракет, и спаренной с ней 30-мм автоматической пушкой 2А72.

Машина способна преодолевать водные преграды. Экипаж БМП-3 — три человека. Десантное отделение БМП-3 рассчитано на семь пехотинцев, еще два бойца могут занимать места в передней части машины и вести огонь из курсовых пулеметов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ирак уже закупил российские штурмовики Су-25 и ударные вертолеты Ми-28 и Ми-35, тяжелые огнеметные системы ТОС-1 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».