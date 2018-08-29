Рим, 29 августа, 2018, 18:43 — ИА Регнум. Заместитель министра экономики Италии Массимо Гаравалья заявил, что партия «Лига» поддерживает отмену «политических» «золотых пенсий», но не тех, которые были получены гражданами за высокие отчисления в пенсионную систему, сообщает Affari Italiani в среду, 29 августа.

Гаэтано Беллеи (1857-1922). На коня (на посошок)

Под «политическими» «золотыми пенсиями» подразумеваются высокие отчисления бывшим депутатам национального парламента и министрам, которые в Италии также избираются из числа депутатов.

Отмена «золотых пенсий» входит в так называемый «контракт правительства», коалиционное соглашение «Лиги» и «Движения 5 звезд», и входило в предвыборную программу «Движения», получившего на выборах более 30% голосов.

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Глава «Движения» вице-премьер Луиджи Ди Майо в среду заявил, что его партия будет настаивать на выполнении этого пункта контракта в полном объеме.