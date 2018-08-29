Москва, 29 августа, 2018, 18:39 — ИА Регнум. Их было двое, о которых говорили всегда, — Элвис Пресли и Майкл Джексон. Люди, изменившие не только музыку, но и её само восприятие. Сегодня мир вспоминает Майкла Джексона. Ему исполнилось бы 60 лет.

Af.mil На носках

Можно говорить о том, что альбом Thriller Джексона до недавнего времени был самым продаваемым в мире, а клип на одноимённую песню — тот, что с зомби — полностью изменил понимание о видеоклипах как таковых. Или о том, какую революцию в музыке совершил альбом 1979 года Off the Wall. Можно вспоминать знаменитую «лунную походку» Майкла. Или 15 премий Grammy и 25 упоминаний в Книге рекордов Гиннесcа, а также титул самого успешного артиста всех времён. Можно спеть — и это стоит сделать — все хиты Джексона.

Но важнее другое: вспомнить, как трудна была жизнь Майкла Джексона и какой бездонной дырой зияло его одиночество.

Легендарный певец впервые вышел на сцену в пять лет. Подростком он гастролировал в составе группы The Jackson 5, где было ещё четверо его братьев. Тех, как и Майкла, нещадно эксплуатировал отец. После была сольная работа. И бесконечные пластические операции, словно Майкл бежал от самого себя. И в то же время хотел найти себя. В том числе и в запрещённых препаратах.

Был ещё его знаменитый Neverland — роскошное поместье Джексона, названное в честь его любимого героя, Питера Пэна. Там Майкл проводил время с детьми. Не своими. Позднее Джексона обвинили в растлении малолетних. Тогда, когда аналогичным занимались сотни католических священников. Дальше началось падение. Имя Джексона не только вымарали, но и постарались стереть. Над ним потешались и коллеги, и журналисты. Чего только стоит клип Эминема, где артист пародирует Джексона, у которого отваливается нос. Когда-то один из самых богатых музыкантов в мире стал почти банкротом.

А после — ушёл. Уже навсегда.

Официальная причина смерти — передозировка медикаментами. Есть и другая версия — убийство. Не обошлось и без легенды в духе Элвиса Пресли: убийство инсценировано, а Майкл живёт себе ныне жизнью тихого американца. Но не суть важно.

Первично другое — то, насколько одиноко быть одному на вершине. Насколько тягостно это и пусто. Насколько важно найти хоть чуточку настоящей любви. К слову, Майкл некоторое время был женат на дочери Элвиса Пресли — Лайзе Марии.

В последние годы Майкл Джексон напоминал сломанную куклу, которой игрались многие. Старались управлять ей, как марионеткой.

Но время расставило всё по своим местам. Он остался в истории — тем, кем был должен. Великим. Но за это ему пришлось заплатить многим. Если не всем.