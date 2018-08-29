Москва, 29 августа, 2018, 18:23 — ИА Регнум. В Средиземном море прошли контрдиверсионные учения отряда боевых кораблей ВМФ России, сообщает 29 августа пресс-служба Северного флота.

Mil.ru Ракетный крейсер «Маршал Устинов»

Уточняется, что выполняющий задачи дальнего похода в Средиземном море ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Североморск» на якорной стоянке провели учения по предотвращению нападений подводных диверсантов условного противника и по отражению атаки террористов на скоростных малоразмерных лодках.

Кроме того, экипажи провели учения по борьбе за живучесть и пополнили запасы топлива в море с танкера «Дубна».

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне известий о подготовке США к ракетному удару по Сирии в Восточном Средиземноморье сосредоточена самая сильная группировка боевых кораблей ВМФ России за всю историю участия РФ в сирийском конфликте.