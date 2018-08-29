Симферополь, 29 августа, 2018, 18:15 — ИА Регнум. Власти Крыма и Владимирской области договорились о совместной работе над созданием проекта по опреснению воды на полуострове. Об этом 29 августа журналистам сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

Дмитрий Налбандян. Море. Чайки. 1987

«Уверен, что в ближайшее время у нас появится пилотный проект по опреснению в республике, кубометр которой будет стоить 30 рублей. Это минимальная цена, которая была предложена за все четыре года», — отметил глава РК.

Предположительно, бригада владимирского предприятия АО «РМ Нанотех» в ближайшее время прибудет в Крым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за слишком большой энергоёмкости установок по опреснению морской воды власти полуострова в марте отказались от аналогичного проекта.