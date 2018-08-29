Вашингтон, 29 августа, 2018, 17:58 — ИА Регнум. На пресс-конференции официального представителя госдепартамента США Хизер Науэрт в Вашингтоне было обнародовано заявление госсекретаря Майка Помпео, из которого следует, что США продолжат диалог с КНДР в случае, если Пхеньян готов выполнять обязательства по денуклеаризации, сообщает 29 августа Синьхуа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп vs Ким, КНДР, США

Для достижения этой цели, считает глава американской дипломатии, необходимо вести диалог даже на фоне отмены и переноса на более поздний срок визита Помпео в Пхеньян, осуществленного на прошлой неделе по инициативе президента Дональда Трампа.

Науэрт подчеркнула, что контакты между КНДР и США продолжаются. При этом Вашингтон понимает, что денуклеаризация будет сложным и продолжительным процессом, результаты которого видятся плодотворными.

В тот же день ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что приостановление некоторых двусторонних военных учений США с Южной Кореей не означает свертывания военного сотрудничества между странами.

Иначе говоря, США продолжают оказывать на КНДР всестороннее давление, включая его политическую и военную стороны.