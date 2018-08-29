Астана, 29 августа, 2018, 18:22 — ИА Регнум. В Казахстане насчитывается 125 частных школ, в которых учатся 25 936 детей, что составляет 8,6% от общей численности школьников, сообщает издание BNews со ссылкой на министерство образования и науки Казахстана.

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Общее количество государственных школ составляет 7024. В министерстве отметили, что в республике планируется также построить 110 школ. В 2018 году планируется достроить 56 школ.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа министр образования Казахстана Ерлан Сагадиев заявил, что в 2018/2019 учебном году в школы Казахстана пойдут учиться более 3 млн учеников, в том числе 350 тыс. первоклассников.