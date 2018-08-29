Москва, 29 августа, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Очаг террористов, оставшийся на территории сирийской провинции Идлиб, является «гнойником», подлежащим ликвидации, заявил 29 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Такое заявление глава МИД России сделал по итогам встречи главой внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии Аделем Аль-Джубейрой.

По информации Сергея Лаврова, в зоне «Идлиб» скопившиеся там террористы прикрываются живым щитом из мирных жителей, спекулируя на статусе зоны деэскалации. Кроме того, более радикальные группировки боевиков жестко воздействуют на вооруженные формирования, пытающиеся начать переговоры с правительством Сирии.

«Это последний крупный очаг террористов, которые пытаются спекулировать на статусе зоны деэскалации, которые пытаются держать в качестве живых щитов гражданское население и которые пытаются подмять под себя вооруженные формирования, готовые к переговорам с правительством. Так что со всех точек зрения этот «гнойник» нужно ликвидировать», — сказал Сергей Лавров.

По словам главы МИД России, эта ситуация подробно обсуждалась несколько дней назад в Москве на российско-турецких переговорах с участием министров иностранных дел, обороны, а также представителей спецслужб.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Сергея Лаврова, угрозы США нанести ракетный удар по Сирии вызваны желанием Вашингтона сберечь в Идлибе последнее крупное гнездо незаконных вооруженных формирований для последующего их использования против законного правительства САР.