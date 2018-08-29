Вашингтон, 29 августа, 2018, 17:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп обвинил экс-президента Барака Обаму и «его людей» в шпионаже за избирательной кампанией республиканцев в 2016 году — соответствующее заявление опубликовано 29 августа на твиттер-аккаунте @realDonaldTrump.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эстафета. Обама. Трамп.

«Люди Обамы делали то, чего никогда не делалось… они шпионили за конкурирующей президентской кампанией. Вам понравится, если Трамп тоже это сделает? Я теряю веру, что наша система в порядке. Я начинаю думать, что она гнилая и коррумпированная. Обама делал страшные вещи!» — заявил Трамп в «Твиттере».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 29 августа президент США Дональд Трамп обвинил экс-госсекретаря и своего соперника на выборах 2016 года Хиллари Клинтон в связях с русским правительством.

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