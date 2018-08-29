Москва, 29 августа, 2018, 20:58 — ИА Регнум. В рамках проведения Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве прошла репетиция выступления легендарной французской певицы Мирей Матье. Певица исполнила три музыкальные композиции и приняла ключ от Спасской башни — подарок певице вручил комендант Московского Кремля Сергей Хлебников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Репетиция выступления Мирей Матье

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Хлебников преподносит Мирей Матье ключ от Спасской башни

В Москву певица прибыла 27 августа. В аэропорту ее встретили с цветами военнослужащие роты специального караула Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Репетиция выступления Мирей Матье

Французская звезда выступит на XI Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» 31 августа, 1 и 2 сентября на закрытии программы в дневном и вечернем представлениях. Она исполнит три песни — Pardonne moi ce capriced`enfant («Прости мне этот детский каприз»), Sous le ciel deparis («Под небом Парижа») и Amour defendu («Запретная любовь»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Оркестр фестиваля «Спасская башня»

Напомним, в 2017 году Мирей Матье появилась на открытии фестиваля «Спасская башня» в сопровождении почётного эскорта ФСО РФ и посвятила одну из своих песен — Une vie d'amour («Вечная любовь») — первому музыкальному руководителю фестиваля, генерал-лейтенанту Валерию Халилову. Также певица исполнила композицию «Под небом Парижа» в дуэте с российской певицей Зарой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оркестр фестиваля «Спасская башня» во время репетиции Мирей Матье

Как сообщало ИА REGNUM, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин встретился с французской певицей Мирей Матье и народным артистом СССР Владимиром Этушем в рамках творческой встречи в Москве. Бастрыкин отметил вклад певицы в мировую культуру, а также поблагодарил за бескорыстную помощь детям из детских домов и уважительное отношение к истории России.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин встретился с Мирей Матье