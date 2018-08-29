Киев, 29 августа, 2018, 17:31 — ИА Регнум. Администрация президента Украины (АП) инициировала разрыв Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной («Большой договор»), чтобы не проводить выборы. Об этом 29 августа на своей станице в «Фейсбук» написал депутат от фракции «Оппозиционный блок» Николай Скорик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

Он напомнил, что ранее фракция «Блок Петра Порошенко» выступала категорически против разрыва этого соглашения с РФ.

«Игруны в АП видать придумали новый хитрый план. На протяжении последних лет в ВР неоднократно поднималась тема возможного разрыва договора о дружбе с РФ. Президентская фракция все время отвечала, что этого нельзя делать, так как возникнет вопрос взаимного признания границ и это может повлиять на наши судебные разбирательства. Что поменялось? Явные брызги креатива с Банковой. Не хотят выборов. Не хотят уходить. Хотят ещё что-то запалить», — отметил Скорик.

Кроме того, фракция «Оппоблок» считает, что денонсация Договора с РФ подорвет мирное урегулирование войны в Донбассе и «осложнит перспективы политико-дипломатического и международно-правового урегулирования проблемы вокруг АР Крым».

«Власть окончательно сбросила маску миротворца и вопреки мнению подавляющего большинства украинцев в канун выборов взяла курс на эскалацию конфликта в Донбассе. Именно на это нацелена целая серия сегодняшних воинственных и деструктивных заявлений президента Петра Порошенко, в числе которых поручение МИД начать подготовку к расторжению Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Это решение будет иметь самые негативные и опасные последствия», — говорится в заявлении «Оппоблока».

Отмечается, что этот Договор является единственным международно-правовым инструментом признания «наших восточных границ, унаследованных Украиной после распада СССР (Статья 2)».

«Отказ от этого базового документа лишает нас всяких шансов на восстановление территориальной целостности нашей страны, сколь труден бы ни был мирный путь к этой цели. Более того, такой шаг создаст опасный правовой вакуум по всей протяжённости восточной границы Украины, демаркация которой была успешно начата в мирном 2012 году. Мы акцентируем внимание на том, что именно этот международный договор закрепляет правовые гарантии для миллионов украинских граждан, находящихся и работающих сегодня в России (Статья 10), а также является правовой базой для почти 400 международных, межправительственных и отраслевых соглашений между Украиной и Россией», — говорится в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа президент Украины Петр Порошенко поручил МИД Украины быть готовыми к «прекращению» Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной от 1997 года. При этом глава государства назвал договор «анахронизмом».