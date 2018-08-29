Тула, 29 августа, 2018, 17:29 — ИА Регнум. В Тульской области завершаются работы по благоустройству на общественных пространствах в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). 29 августа для журналистов провели пресс-тур по объектам, которые вошли в проект, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Журналистам, которых сопровождали заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров, главы администраций муниципалитетов Николай Терехов и Алексей Бирюлин, представители подрядных организаций и общественности, руководитель проектного офиса «Городская среда» министерства строительства и ЖКХ региона Наталья Аникина, показали дворовые территории и общественные пространства в Узловой и Новомосковске.

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Так, в Узловой в парке культуры и отдыха «Машиностроитель» идет асфальтирование и монтаж столбов освещения, в ближайшее время будут установлены скамейки. Кроме того, в рамках проекта благоустраивается 15 дворовых территорий для 21 многоквартирного дома. В Новомосковске ведутся работы по благоустройству сквера рядом с гостиницей «Россия» — завершить их обещают в ближайшие две недели. Также ведется ремонт семи дворовых территорий для 40 домов и еще одного общественного пространства.

«Реализация проекта находится на личном контроле губернатора Алексея Дюмина. В выборе территорий для благоустройства участвовали жители. Очень важно, что на всех территориях работы должны быть завершены в соответствии с критериями качества и в срок», — сказал Сергей Егоров. Он рекомендовал главам администраций в постоянном режиме и с участием общественности контролировать работы на каждом объекте. Он также подчеркнул, что все работы должны быть синхронизированы с реализацией приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и других муниципальных программ по благоустройству.

Отметим, что в 2018 году в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды» участвуют все 26 административных центров муниципальных образований региона, а также поселок Первомайский Щекинского района и историческое поселение село Крапивна. В общей сложности, по итогам общественных обсуждений, в программы благоустройства вошли 333 объекта, это 303 дворовых территории и 30 общественных территорий. По данным на 29 августа работы выполнены на 104 объектах.