Вашингтон, 29 августа, 2018, 17:37 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп обвинил экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и Демократическую партию в связях с российским правительством — соответствующий пост был размещен 29 августа на твиттер-аккаунте @realDonaldTrump.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон и Дональд Трамп

«Хиллари Клинтон и DNC заплатили за информацию российскому правительству, чтобы использовать против правительства её страны — в этом нет никаких сомнений!» — заявил Трамп в «Твиттере».

Напомним, вопрос связи самого Трампа и его доверенных лиц с «русскими» является основной темой для дискредитации президента США с момента его победы на выборах в ноябре 2016 года.

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