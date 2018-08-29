Астана, 29 августа, 2018, 17:18 — ИА Регнум. В Казахстане 63% школ и детских садов не оснащены камерами видеонаблюдения, сообщает 29 августа издание Zakon. kz со ссылкой на главу ведомства Ерлана Сагадиева.

(сс) OpenClipart-Vectors Камера видеонаблюдения

По его словам, на повестке министерства также стоит вопрос нарушения прав школьников. Министр считает, что для решения проблемы необходимо поднимать квалификацию персонала учебных заведений, в том числе психологов и социальных работников.

Напомним, 27 августа в Восточно-Казахстанской области был подписан меморандум государственно-частного партнерства, в рамках которого планируется установить 4000 камер.

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