Москва, 29 августа, 2018, 17:02 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за период с 21 по 27 августа выросли в среднем на 0,1%. Такие данные приводит 29 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

За период с начала августа инфляция составила 0,1%, с начала 2018 года — 2,4%.

За прошедшую неделю свинина и пшено подорожали на 1,2%, куриные яйца — на 0,5%, говядина, баранина, мясо кур, мясные консервы, подсолнечное масло, ржаной хлеб, макароны и соль — на 0,2−0,3%. В то же время сахар-песок, гречневая крупа, рис и вермишель подешевели на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 2,5%, при этом морковь подешевела на 7,3%, картофель — на 5,0%, лук — на 2,6%. Одновременно с этим цены на белокочанную капусту выросли на 5,3%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, по данным Росстата, за неделю «практически не изменились».